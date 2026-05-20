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Chef Poncho explota contra el Equipo Rojo tras desastroso reto en MasterChef 24/7

La tensión se salió de control luego de una entrega incompleta dentro de MasterChef 24/7.

El Equipo Rojo vivió uno de sus momentos más complicados en MasterChef 24/7 luego de entregar apenas uno de los tres platillos requeridos durante el reto. La situación provocó el enojo del Chef Alfonso Cadena, Poncho, quien encendió la tensión al regañar duramente a todos los integrantes por la desobediencia y falta de organización dentro de la cocina.

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