Chef Poncho explota contra el Equipo Rojo tras desastroso reto en MasterChef 24/7

El Equipo Rojo vivió uno de sus momentos más complicados en MasterChef 24/7 luego de entregar apenas uno de los tres platillos requeridos durante el reto. La situación provocó el enojo del Chef Alfonso Cadena, Poncho, quien encendió la tensión al regañar duramente a todos los integrantes por la desobediencia y falta de organización dentro de la cocina.