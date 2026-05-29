Ramahá consigue su hamaca, pero Michelle tiene otra opinión

Ramahá logró cumplir su misión de “Noti Bola” y consiguió una hamaca para poder descansar mejor dentro de la convivencia de MasterChef 24/7. Sin embargo, el momento dio pie a comentarios divertidos cuando Michelle aseguró que no estaba tan convencida de la idea, bromeando con que Ramahá “ronca como ballena”. Entre risas, Michelle comentó que ella estaría más feliz con un antifaz para dormir, generando uno de los momentos más relajados y divertidos de la convivencia.