Comienzan las degustaciones rumbo al Pin del Chef en MasterChef 24/7

Arrancó la primera ronda de degustaciones en MasterChef 24/7 para definir qué parejas avanzarán en la lucha por el codiciado Pin del Chef. Entre los primeros platillos evaluados, Ramahá y Daniela lograron sorprender a los chefs con una preparación llena de sabor y una gran ejecución. Sin embargo, el resto de los cocineros también llegó dispuesto a dar pelea, presentando propuestas que mantienen la competencia muy reñida y hacen cada vez más difícil la decisión de los Chefs.