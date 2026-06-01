Ramahá y Luis protagonizan un tenso enfrentamiento en MasterChef 24/7

La convivencia dentro de MasterChef 24/7 volvió a ponerse a prueba cuando Ramahá y Luis protagonizaron un intenso intercambio de opiniones. La situación fue interpretada por algunos como una fuerte traición, generando tensión entre ambos cocineros y provocando reacciones entre sus compañeros. Ahora la gran incógnita es si este conflicto marcará el inicio de una rivalidad dentro de la competencia o si ambos participantes lograrán hablar las cosas y encontrar una solución para dejar atrás las diferencias. En una cocina donde las emociones están a flor de piel, cualquier desacuerdo puede cambiar el rumbo de la convivencia.