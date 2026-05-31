Resumen del 29 de mayo: cocina, sazón y emociones al límite en MasterChef 24/7

Vivimos un día lleno de cocina, sazón y emociones dentro del mundo de MasterChef 24/7. Nuestros cocineros llevaron sus habilidades al límite en cada reto, enfrentando la presión de la competencia y demostrando por qué siguen luchando por mantenerse dentro de la cocina más famosa de México. Entre momentos de tensión, aprendizajes y grandes platillos, la jornada dejó claro que cada día representa una nueva oportunidad para crecer y sorprender a los chefs.

