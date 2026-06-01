¿Del amor al odio o del odio al amor? Ricardo y Emmanuel enfrentan un reto que podría cambiarlo todo en MasterChef 24/7

Durante el reto de parejas en MasterChef 24/7, Emmanuel y Ricardo reconocieron que trabajar tan de cerca puede llevarlos del amor al odio... o del odio al amor, ya que entre ambos solo existe un paso cuando las emociones están a flor de piel. Con la presión de la cocina y la necesidad de coordinarse en todo momento, ambos aseguraron que este platillo podría marcar el inicio de un nuevo camino dentro de la competencia. Entre bromas, complicidad y mucho sazón, la dupla buscará demostrar que puede convertir la química en un gran resultado culinario.