MasterChef 24/7 | Un accidente en la cocina deja claro lo real de MasterChef 24/7

Un accidente culinario sorprendió a todos dentro de MasterChef 24/7, recordando que la cocina también implica riesgos cuando la presión está al máximo. El incidente dejó ver el lado más real del programa, donde cada reto pone a prueba no solo el sazón, también la resistencia y concentración de los participantes. A pesar del dolor y el susto, el platillo siguió su curso, demostrando que la pasión por cocinar no se detiene.

