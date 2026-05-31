MasterChef 24/7 | Una eliminación que dejó un hueco en el corazón

La decisión final de los chefs en MasterChef 24/7 dejó una profunda emoción dentro de la cocina más famosa de México. La eliminación de esta noche no solo significó el final del camino para una participante, sino también una despedida que tocó el corazón de sus compañeros. Entre lágrimas, abrazos y palabras de apoyo, los cocineros demostraron el cariño y los lazos que han construido durante la competencia. Sin duda, fue una salida que dejó un hueco en el corazón de todos los que han seguido esta aventura culinaria.