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¡Paso a paso de como votar en MasterChef 24/7! Forma parte de la cocina más famosa de México

El público ya forma parte de la cocina más famosa de México. En MasterChef 24/7, las votaciones serán clave durante la semana y aquí te contamos cómo participar paso a paso para apoyar a tu cocinero favorito.

MasterChef 24/7
Conoce el glosario de MasterChef 24/7|Foto: Canva

Escrito por: Emma García

La experiencia de MasterChef 24/7 llegó para cambiar por completo la manera en la que el público vive el reality culinario. Por primera vez en el mundo, este formato permitirá seguir a los participantes todos los días, a través de cámaras y contenido en distintas plataformas, mostrando lo que ocurre dentro y fuera de la cocina.

Pero eso no es todo. Ahora, la audiencia tendrá una participación más activa con una dinámica que promete mover el rumbo de la competencia: las votaciones.

Aunque el público no decidirá directamente quién abandona la competencia, sí tendrá en sus manos decisiones importantes que influirán en varios retos a lo largo de la semana. Estas acciones podrían beneficiar o complicar el camino de los participantes antes del esperado domingo de eliminación, donde la decisión final seguirá en manos de los Chefs.

Si quieres apoyar a tu cocinero favorito y ser parte del juego, aquí te contamos cómo votar paso a paso.

¿Cómo votar en MasterChef 24/7?

El proceso es muy sencillo y puedes hacerlo desde cualquier dispositivo con internet:

  1. Ingresa al portal oficial de votaciones: MasterChefmx.tv/vota.
  2. Dentro del sitio encontrarás las dinámicas activas del día. Las votaciones cambiarán constantemente, por lo que es importante revisar frecuentemente.
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  3. Selecciona la votación disponible y busca a tu participante favorito.
  4. Elige al cocinero que deseas apoyar en el reto correspondiente.
  5. Envía tu voto y listo: tu participación quedará registrada.

Cada semana habrá nuevas oportunidades para votar, por lo que seguir de cerca las dinámicas será clave si quieres influir en el rumbo de la competencia.

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