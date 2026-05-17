¡Paso a paso de como votar en MasterChef 24/7! Forma parte de la cocina más famosa de México

La experiencia de MasterChef 24/7 llegó para cambiar por completo la manera en la que el público vive el reality culinario. Por primera vez en el mundo, este formato permitirá seguir a los participantes todos los días, a través de cámaras y contenido en distintas plataformas, mostrando lo que ocurre dentro y fuera de la cocina.

Pero eso no es todo. Ahora, la audiencia tendrá una participación más activa con una dinámica que promete mover el rumbo de la competencia: las votaciones.

Aunque el público no decidirá directamente quién abandona la competencia, sí tendrá en sus manos decisiones importantes que influirán en varios retos a lo largo de la semana. Estas acciones podrían beneficiar o complicar el camino de los participantes antes del esperado domingo de eliminación, donde la decisión final seguirá en manos de los Chefs.

Si quieres apoyar a tu cocinero favorito y ser parte del juego, aquí te contamos cómo votar paso a paso.

¿Cómo votar en MasterChef 24/7?

El proceso es muy sencillo y puedes hacerlo desde cualquier dispositivo con internet:

Ingresa al portal oficial de votaciones: MasterChefmx.tv/vota

Dentro del sitio encontrarás las dinámicas activas del día. Las votaciones cambiarán constantemente, por lo que es importante revisar frecuentemente.

Selecciona la votación disponible y busca a tu participante favorito.

Elige al cocinero que deseas apoyar en el reto correspondiente.

Envía tu voto y listo: tu participación quedará registrada.

Cada semana habrá nuevas oportunidades para votar, por lo que seguir de cerca las dinámicas será clave si quieres influir en el rumbo de la competencia.

