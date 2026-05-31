MasterChef 24/7 | Dani recibe un emotivo mensaje de su papá

Uno de los momentos más conmovedores de la jornada se vivió cuando Dani recibió un emotivo saludo de su papá, a quien confesó extrañar como nunca durante su estancia en la competencia. Conmovida por el mensaje, la participante aseguró que su familia es el motor que la impulsa a seguir adelante y a demostrar todo su potencial dentro y fuera de la cocina más famosa de México. Las palabras de aliento le dieron una motivación extra para continuar luchando por sus sueños en MasterChef 24/7.

