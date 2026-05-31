MasterChef 24/7 | Dani recibe un emotivo mensaje de su papá
La cocinera no pudo ocultar sus emociones al escuchar las palabras de una de las personas más importantes en su vida.
Uno de los momentos más conmovedores de la jornada se vivió cuando Dani recibió un emotivo saludo de su papá, a quien confesó extrañar como nunca durante su estancia en la competencia. Conmovida por el mensaje, la participante aseguró que su familia es el motor que la impulsa a seguir adelante y a demostrar todo su potencial dentro y fuera de la cocina más famosa de México. Las palabras de aliento le dieron una motivación extra para continuar luchando por sus sueños en MasterChef 24/7.