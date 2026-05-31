MasterChef 24/7 | Luis conquista a los chefs con “Pasado y Presente” y sube al balcón

Llegó el momento de la degustación para Luis, quien presentó un platillo llamado “Pasado y Presente”, inspirado en sus emociones y experiencias dentro de MasterChef 24/7. Tras probar las preparaciones, los chefs reconocieron que los platillos presentados habían sido deliciosos y destacaron el nivel mostrado por los participantes. Sin embargo, también les recordaron que esperan ver esa misma calidad desde el inicio de la semana y no únicamente cuando enfrentan un reto de eliminación. Gracias a su sabor, ejecución y propuesta, Luis fue elegido para subir al balcón y asegurar una semana más dentro de la competencia.