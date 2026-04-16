MasterChef México24/7 pondrá al límite a los cocineros y los chefs ya se están preparando para calificar; “hagan tonterías en redes, aquí ponganse a cocinar”

La espera esta a punto de terminar y las expectativas por saber quienes serán parte de una edición más de MasterChef México comienzan a crecer y muestra de ello son las declaraciones de los chefs Adrián Herrera y Alfonso Cadena, quienes señalaron que con este nuevo formato que será 24/7 los participantes estarán al borde de la histeria, asimismo, señalaron que en este proyecto se va a apander mucho.

Durante la emisión de este 15 de abril de 2026 de Venga la Alegría se llevó a cabo un casting para apoyar a aquellas personas que han presentado dificultades durante su registro y tener una oportunidad de estar entre los participantes que buscan un lugar para ser los próximos cocineros que formarán parte de MasterChef México 24/7, debido a esta dinamica, al foro acudieron los chefs Herrera y Cadena para hablar de este nuevo formato, sobre las expectativas y dar a conocer algunos consejos que les pueden servir a los participantes.

¿Cómo ha reaccionado el chef Adrían Herrera al casting de MasterChef México 24/7?

Muy a su estilo el chef Adrían Herrera quien ha sido señaldo por ser el juz más extricto dentro del reality culinario señaló que las personas que acudieron a las instalaciones a realizar el casting donde se encargaron de emplatar su platillo solo buscan aparecer en la tele y ser famosos, pero que aquellas personas que sean seleccionados se darán cuenta que este proyecto "va más allá de salir en la tele y lucirse".

Los que queden, siquieran ser famosos que hagan tonterías en redes sociales, aquí ponganse a cocinar, expresó el chef Adrían.

Por su parte el Chef Corona, aseguró que este formato 24/7 es una gran oportunidad para ver al cocinero en todas la facetas, en todo el tiempo para desarrollar su platillo y al final ver cómo lo presenta, además de ver cómo se integra en la competencia.

"¡Si quieren ser famosos, que hagan tonterías en redes sociales... aquí pónganse cocinar!”, Adrián Herrera lanza un ‘dardo’ a los que hacen casting para MasterChef 24/7

Durante la mañana de este miércoles varias personas acudieron a las instalaciones de Tv Azteca Ajusco para ser parte del casting presencial de MasterChef México 24/7, el cual se realizó con ayuda de Venga la Alegría, previó a iniciar el programa ya se encontraban varias personas formadas para presentar sus platillos, hubo quienes comenzaron a ocupar un lugar en la fila desde una noche antes para ser de los primeros en realizar el casting.

Durante la transmisión del matutino se mostraron diversos participantes quienes llegaron con sus postres, platillos fuertes, sopas o entradas ya preparadas y listos para montarse a un plato mientras ellos eran grabados y describian que estaban presentando, además de demostrar su amor por la cocina.

Cabe recordar que los participantes que mandaron su casting via digital a través del formato web que se lanzó tienen las mismas oportunidades de quienes provinieron de distintas partes del país a realizar el casting presencial.