Chef Poncho explota contra Daniela y lanza fuerte advertencia en MasterChef 24/7

El Chef Alfonso Cadena, mejor conocido como Poncho, lanzó una fuerte llamada de atención en MasterChef 24/7 al llamar la atención de Daniela por el estado de su estación de trabajo. El chef aseguró que no volverá a apoyar a ningún concursante, incluso si cuenta con tarjetas de ventaja, mientras no exista orden y limpieza en la cocina, dejando claro que el respeto al espacio de trabajo es fundamental dentro de la competencia.