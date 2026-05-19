Los chefs “frenan” el riesgo en MasterChef 24/7 y los participantes responden con valentía
La tensión aumentó cuando los chefs supervisaron de cerca a los participantes castigados.
Los chefs de MasterChef 24/7 se acercaron a los participantes que cocinan con guantes para advertir que no permitirán que el reto ponga en riesgo su seguridad dentro de la cocina. A pesar de las complicaciones, los cocineros aseguraron sentirse capaces de superar ese desafío y cualquier otro obstáculo que aparezca en la competencia, demostrando confianza y determinación frente a uno de los castigos más comentados hasta ahora.