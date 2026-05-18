El Pin del Chef desata la presión en MasterChefMx 24/7 y Claudia revela el drama por el último delantal blanco

La tensión aumentó en MasterChef 24/7 cuando Claudia recibió a los nominados y habló sobre la importancia del “Pin del Chef”, uno de los elementos más codiciados de la competencia. Además, se mostraron las emociones y nervios que vivieron los tres aspirantes que lucharon intensamente por conseguir el último delantal blanco, dejando claro que cada decisión puede cambiar el rumbo dentro de la cocina.