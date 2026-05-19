Nervios y tensión en MasterChefMx 24/7: Los nominados pelean por salvarse

La competencia en MasterChef 24/7 se volvió más intensa cuando Claudia recibió a los cocineros que competirán por “El Beneficio”, una ventaja que podría salvarlos en caso de quedar en riesgo. Además, los participantes nominados por Julio compartieron las emociones, presión e incertidumbre que sienten tras haber sido señalados, dejando claro que cada reto comienza a definir el rumbo dentro de la cocina más famosa de México.