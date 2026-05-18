Explota la tensión en MasterChefMx 24/7: Los Chefs castigan a Lancer con el primer mandil negro

La disciplina se convirtió en protagonista dentro de MasterChef 24/7 cuando los chefs regañaron a varios cocineros por faltar al respeto al espacio de trabajo. Durante la fuerte llamada de atención, advirtieron que el trato hacia la cocina influirá directamente en las críticas de sus platillos. Además, Lancer recibió el primer mandil negro de la temporada luego de bailar sobre una de las mesas de trabajo, desatando tensión entre los participantes.