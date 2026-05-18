Leslie y Antonio calientan la cocina de MasterChefMx 24/7 con un PreShow lleno de tensión

La primera noche de MasterChef 24/7 arrancó con intensidad gracias al PreShow encabezado por Leslie y Antonio, quienes adelantaron algunos de los momentos más importantes de la velada. Entre historias de vida, nervios y expectativas, la tensión creció cuando se confirmó que el “Pin del Chef” estaría en juego, elevando la presión entre los participantes desde el inicio de la competencia culinaria.