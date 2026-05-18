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Leslie y Antonio calientan la cocina de MasterChefMx 24/7 con un PreShow lleno de tensión

Las emociones explotaron desde el PreShow y la competencia ya comienza a subir de nivel.

La primera noche de MasterChef 24/7 arrancó con intensidad gracias al PreShow encabezado por Leslie y Antonio, quienes adelantaron algunos de los momentos más importantes de la velada. Entre historias de vida, nervios y expectativas, la tensión creció cuando se confirmó que el “Pin del Chef” estaría en juego, elevando la presión entre los participantes desde el inicio de la competencia culinaria.

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