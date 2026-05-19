PreShow | ¿Soberbia o estrategia? Leslie y Antonio desatan debate por la actitud de Lancer

La polémica alrededor de Lancer continúa creciendo dentro de MasterChef 24/7. Durante el análisis de las últimas 24 horas del reality, Leslie y Antonio abrieron el debate sobre si las actitudes del participante reflejan soberbia o simplemente exceso de confianza. Además de comentar los momentos más intensos de la cocina, los hosts digitales repasaron las discusiones, tensiones y estrategias que ya comienzan a marcar la competencia.