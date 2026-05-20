Los Chefs exhiben el caos del Equipo Rojo y lanzan dura crítica a su capitana MasterChefMx 24/7

Los chefs de MasterChef 24/7 evaluaron los platillos del Equipo Rojo y aprovecharon para señalar varios errores durante el reto. El jurado le recordó a la capitana que necesita confiar más en sus compañeros y mantener mejor organización dentro de la cocina. Además, coincidieron en que tanto el platillo como la participación del equipo fueron demasiado escandalosos y poco coordinados, generando tensión antes del corte comercial.