Pablo conquista al público y se queda con el último mandil de MasterChefMx 24/7

La tensión se apoderó de MasterChef 24/7 cuando José, Pablo y Fernanda enfrentaron el momento decisivo por el último delantal blanco. Los chefs revelaron que el público tendría la última palabra y, tras una intensa espera, Pablo fue elegido por los fans de la cocina más famosa de México para asegurar su lugar dentro de la competencia, desatando emoción entre los participantes y las redes sociales.