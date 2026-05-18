La Caja Misteriosa pone a temblar la cocina de MasterChefMx 24/7 con un reto de mole desde cero

La primera Caja Misteriosa de MasterChef 24/7 sorprendió a los participantes con un complicado reto: preparar un mole completamente desde cero en solo 60 minutos. La presión aumentó cuando los chefs advirtieron que únicamente serían evaluados los platillos que lograran llamar más la atención. Nervios, estrategia y creatividad marcaron uno de los primeros desafíos más intensos de la temporada culinaria.