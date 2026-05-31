MasterChef 24/7 | Deliciosas degustaciones acercan a los cocineros al veredicto final

La tensión sigue creciendo en MasterChef 24/7 mientras los chefs realizan las últimas degustaciones de la jornada. Cada platillo es evaluado cuidadosamente en sabor, técnica, presentación y la emoción que logró transmitir a través de la cocina. Con el veredicto final cada vez más cerca, los participantes esperan conocer su destino dentro de la competencia, sabiendo que una buena degustación puede significar la salvación, mientras que cualquier error podría acercarlos peligrosamente a la eliminación.