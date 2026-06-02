Michelle le cuenta al público sobre su conflicto con Ramahá... mientras él está presente: “Están acostumbrados a esas cosas en su casa” (VIDEO)
Durante su preparación para la gala, la cocinera explicó con lujo de detalle la rencilla que tiene con su compañero
Durante su preparación para la gala de beneficio o castigo de esta noche, Michelle le explicó con lujo de detalle al público que seguía la transmisión 24/7 del reality show la rencilla que tiene con Ramahá, el cual se encontraba presente durante el mensaje de la cocinera.