Michelle y Nash hablan sobre el desperdicio y apartado de comida en MasterChef 24/7

Dentro de la convivencia en MasterChef 24/7 se habló sobre el desperdicio de comida y la manera en que algunos participantes apartan alimentos dentro de la casa. Michelle compartió su postura sobre el tema, mientras que Nash aseguró que no le parece correcto que algunos cocineros separen comida únicamente para ellos. Por su parte, Claudia pidió que no se guarde comida y que exista más comunicación entre todos para evitar malos entendidos dentro de la convivencia.

