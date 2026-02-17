VIDEO | Salen a la luz nuevos mensajes sobre la supuesta MUERTE de Alan Rangel, primer ganador de MasterChef México

Desde 2025, los rumores de la supuesta muerte de uno de los ganadores más queridos de la cocina más famosa de México, ya que una supuesta pareja sentimental de Alan Rangel, el primer ganador de MasterChef México, escribiría en redes sociales un interesante mensaje que sería el motor de fuertes especulaciones sobre la muerte del cocinero.

Si bien esta información se quedó en el limbo, ya que la familia de Alan nunca salió a confirmar o desmentir los rumores, hoy, después de meses, uno de sus compañeros del famoso reality culinario salió a hablar en redes sociales sobre este tema; si bien sus declaraciones dejaron más incógnitas que respuestas, sin duda volvió a encender el misterio detrás de lo que le pasó a Alan Rangel.

La verdad tras la muerte de Alan Rangel

Ante todas las especulaciones de la muerte del primer campeón de MasterChef, su excompañero Rogelio Torres dio una serie de declaraciones en una de sus redes sociales, explicando cómo fue que nació el rumor y también recalcando todo lo que se sabe hasta el momento; si bien dentro de sus declaraciones no confirmó ni negó nada, abrió nuevamente el tema a miles de especulaciones.

Hay que recalcar que ni TV Azteca ni la familia han dado declaraciones sobre su fallecimiento; se escuchan varios rumores en redes sociales por un post que publicó la novia que dice lo siguiente

Entre todos los mensajes, uno de los que más resalta es uno que dejó el mismo Alan Rangel en redes sociales, donde comentó que la vida es muy corta y después desapareció tanto de redes como dentro de la comunidad, por lo que los fans han creado teorías a raíz de esto.

Y, con base en este mensaje, se ha especulado todo lo relacionado con Alan Rangel. No está esclarecido si falleció o no. Su última publicación fue en 2023 y decía: ‘Lo que menos tenemos en esta vida es tiempo y nunca me di cuenta’

Teniendo esto en cuenta, Rogelio pidió tener discreción con este tema, ya que puede resultar doloroso para los familiares involucrados. Si bien todo esto sigue siendo una incógnita, hasta que fuentes cercanas confirmen o desmientan.

