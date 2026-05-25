Nuevos ingredientes sorpresa llegan al reto por el Pin del Chef en MasterChef 24/7

La tensión aumenta en MasterChef 24/7 con la llegada de nuevos ingredientes sorpresa para el reto que definirá al próximo ganador del Pin del Chef. Los participantes deberán demostrar creatividad, técnica y rapidez para lograr destacar frente a los chefs en una de las pruebas más importantes de la semana. Cada decisión dentro de la cocina podría acercarlos a una gran ventaja dentro de la competencia.

