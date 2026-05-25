Pablo asegura que este fue el verdadero motivo por el que Javier Lara ‘Chuleta’ salió de MasterChef 24/7 (VIDEO)
Pablo y Emmanuel llegaron a la conclusión del motivo por el que ‘Chuleta’ no logró permanecer en el Mundo MasterChef 24/7
El ambiente en el Mundo MasterChef 24/7 sigue ardiendo, y es que luego de la salida de Javier Lara, mejor conocido como ‘Chuleta', los integrantes del reality llegaron a la conclusión del verdadero motivo por el cual el cocinero dijo adiós al programa durante el domingo de eliminación.