MasterChef 24/7 | Enojo, amor y sorpresas: así cocinaron sus emociones en la cocina más famosa de México

La creatividad se apoderó de la cocina de MasterChef 24/7 cuando los participantes tuvieron que plasmar sus emociones en cada preparación. Luis reflejó su enojo a través de su platillo, mientras que Nash sorprendió con una propuesta que llamó la atención de los Chefs. Por su parte, Camila buscó demostrar su enojo mediante los sabores de su creación, mientras que Ricardo presentó un platillo inspirado en su lado más “sinvergüenza”. Además, Lula preparó unas “albóndigas enojadas” y Lancer apostó por un atún inspirado en el amor, dando como resultado una degustación llena de emociones, historias y muchas sorpresas.