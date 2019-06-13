Yanin Campos | MasterChef - La Revancha
¡Yanin está dispuesta a dejar sus miedos atrás!
A pesar de los complicados retos en la cocina, y algunos roces con sus compañeros, Yanin casi llegó a los 5 finalistas de la cuarta temporada de adultos de MasterChef.
Ella vuelve más segura de sí misma y con más aprendizajes, pues tras su participación en MasterChef diseñó los menús en un restaurante ovolactovegetariano y colaboró con el chef Raúl Linares en su panadería.
Asegura estar lista para mostrar, ya sin miedos, quién es Yanin. ¿Lo logrará?