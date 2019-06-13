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Yanin Campos | MasterChef - La Revancha

¡Yanin está dispuesta a dejar sus miedos atrás!

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TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: TV Azteca Digital

A pesar de los complicados retos en la cocina, y algunos roces con sus compañeros, Yanin casi llegó a los 5 finalistas de la cuarta temporada de adultos de MasterChef.

     

Ella vuelve más segura de sí misma y con más aprendizajes, pues tras su participación en MasterChef diseñó los menús en un restaurante ovolactovegetariano y colaboró con el chef Raúl Linares en su panadería.

          

Asegura estar lista para mostrar, ya sin miedos, quién es Yanin. ¿Lo logrará?

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