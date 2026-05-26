Piden respeto y mejor convivencia dentro de MasterChef 24/7 tras una fuerte falta

Una fuerte falta dentro de MasterChef 24/7 provocó que se le pidiera a Carmen tener más cuidado y respeto hacia la universidad culinaria más famosa de México. A raíz de lo ocurrido, se abrió un espacio para que varios cocineros expresaran su punto de vista sobre la importancia de mantener una buena convivencia dentro de la competencia, dejando claro que además de cocinar, el respeto y la comunicación también forman parte fundamental de la experiencia en MasterChef.