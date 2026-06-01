PostShow | Nash llega al PostShow tras convertirse en la segunda eliminada de la competencia

El PostShow de MasterChef 24/7 recibió a Nash, quien se convirtió en la segunda eliminada de la competencia. Durante la conversación, la cocinera reflexionó sobre la noche que puso fin a su aventura culinaria y reveló qué decisiones cambiaría para intentar permanecer una semana más dentro del reality. Además, compartió anécdotas, aprendizajes y los momentos más especiales que vivió junto a sus compañeros dentro de la cocina más famosa de México, despidiéndose con gratitud de una experiencia que la marcó tanto personal como profesionalmente.