PreShow | Esmeralda Ugalde nos acompañó preshow, donde hablaron sobre lo intensa que ha estado esta tercera semana
¿Se acabaron las amistades en MasterChef 24/7? Acompáñanos en el Pre-Show donde vimos a detalle algunos momentos intensos.
El Reto del Pin del Chef marcó la tercera semana de MasterChef 24/7, donde Flor se vio como la vencedora y responsable de alguna de las decisiones que podrán darle el rumbo al reality. Además hemos sido testigos de cómo las relaciones dentro de los Cocineros han cambiado rumbo avanza el programa.