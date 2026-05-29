PreShow | El Chef Poncho Cadena llega al preshow y habla sin filtros sobre los cocineros de MasterChef 24/7

El preshow del 28 de mayo de MasterChef 24/7 contó con una aparición especial del Poncho Cadena, quien habló sin filtros sobre el desempeño de los cocineros dentro de la competencia. Durante la charla, el chef compartió su opinión más sincera sobre los aciertos, errores y platillos que han llamado su atención en la cocina más famosa de México. Además, analizó algunos de los momentos más importantes de la semana, dejando comentarios que seguramente darán mucho de qué hablar entre los seguidores del reality.

