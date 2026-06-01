PreShow | Mensajes que tocaron el corazón: Nash, Dani, Lancer y Emmanuel protagonizan momentos inolvidables en MasterChef 24/7

La sensibilidad y las emociones estuvieron a flor de piel dentro de MasterChef 24/7. Nash dedicó un hermoso mensaje a Luis, dejando ver el cariño y respeto que nació durante la competencia. Además, se vivieron momentos de gran nostalgia con el emotivo mensaje que el papá de Dani envió a su hija, recordándole lo importante que es para su familia. Por si fuera poco, Lancer y Emmanuel recibieron una sorpresa muy especial que provocó emociones y dejó huella en una jornada llena de sentimientos dentro de la cocina más famosa de México.