PreShow | Leslie Gallardo y Antonio te desmenuzan lo más impactante de MasterChef 24/7

En el preshow de hoy de MasterChef 24/7, Leslie Gallardo y Antonio analizaron y desmenuzaron los momentos más impactantes que se han vivido dentro de la competencia. Entre tensión, polémicas, emociones y grandes retos culinarios, el resumen mostró todo lo que ha marcado el rumbo de los cocineros dentro de la universidad culinaria más importante de México. Sin duda, una recapitulación llena de sabor, chisme y mucha intensidad.

