PreShow | Reencuentros, exclusivas y mucho chisme

El preshow de este 26 de mayo de MasterChef 24/7 estuvo lleno de reencuentros, momentos exclusivos y mucho chisme sobre todo lo que ocurrió dentro de la cocina más famosa de México. Entre análisis, reacciones y contenido especial, los hosts digitales repasaron las situaciones más intensas del día, además de mostrar detalles inéditos de la convivencia y los retos culinarios que siguen marcando el rumbo de la competencia.

