Programa Completo 20 de mayo | Desmayos, romance y mucha tensión en MasterChef 24/7

Desde el impactante momento en que Lula se desvaneció frente a sus compañeros, hasta el posible inicio de un romance entre dos cocineros, MasterChef 24/7 vivió uno de sus programas más intensos y comentados. La cocina estuvo llena de sazón, emociones y momentos inesperados, incluyendo la inauguración del balcón, nuevas alianzas y mucha presión dentro de la competencia. Sin duda, cada día en la universidad culinaria demuestra que aquí puede pasar absolutamente de todo.

