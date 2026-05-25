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Programa Completo 21 de mayo | MasterChef 24/7 estuvo lleno de tensión y polémica

Las discusiones entre Lancer, Claudia y Antrax marcaron uno de los programas más intensos de la competencia.

El programa completo del 21 de mayo de MasterChef 24/7 dejó momentos de mucha tensión dentro de la cocina más famosa de México. Las diferencias y discusiones entre Lancer, Claudia y Antrax provocaron un ambiente lleno de polémica y emociones encontradas entre los cocineros. Sin embargo, a pesar de los conflictos, la competencia dejó claro que dentro del mundo MasterChef lo más importante sigue siendo cocinar y demostrar el sazón frente a los chefs.

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