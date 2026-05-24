PreShow | Leslie Gallardo vive en exclusiva el intenso reto de pasteles

Durante el preshow de MasterChef 24/7, Leslie Gallardo realizó un recorrido exclusivo por el reto de pasteles, donde pudo ver a los participantes en plena acción enfrentando uno de los desafíos más importantes de la semana. Entre nervios, presión y mucha concentración, los cocineros lucharon por evitar el temido delantal negro y asegurar su lugar en el balcón. El reto terminó convirtiéndose en un momento decisivo que marcó un antes y un después dentro de la competencia.

