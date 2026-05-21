Así explotó el gran estreno de MasterChef 24/7: fuego, talento y caos en la cocina

El gran estreno de MasterChef 24/7 marcó el inicio de una experiencia completamente nueva dentro de la cocina más famosa de México. Las parrillas se encendieron para recibir a los talentos que buscarán demostrar su sazón en un formato donde las cámaras nunca se apagan. Entre retos, emociones, convivencia y mucha presión, el primer programa dejó claro que esta aventura viene cargada de sorpresas y momentos inolvidables.

