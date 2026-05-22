Programa Completo 18 de mayo | Conflictos, tensión y retos extremos: así se vivió MasterChef 24/7

El 18 de mayo dejó una de las jornadas más intensas dentro de MasterChef 24/7. Los cocineros enfrentaron fuertes conflictos, diferencias dentro de los equipos y retos que llevaron la presión al límite. La competencia comenzó a mostrar quiénes realmente tienen la disciplina, el carácter y el talento necesario para permanecer en la mayor universidad culinaria de México. Entre tensión, emociones y mucho fuego, el día dejó claro que aquí solo los más preparados podrán avanzar.

