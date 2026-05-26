Chicken, Duggan y Chino reaccionan a las polémicas del 24/7 de MasterChef en El Otro Lado de Los Realities

Chicken, Duggan y Chino compartieron sus opiniones sobre los fuertes comentarios y las polémicas que se han vivido dentro del 24/7 de MasterChef. Durante El Otro Lado de los Realities, los conductores analizaron las actitudes, discusiones y momentos que más han dado de qué hablar entre los cocineros, generando un debate lleno de opiniones intensas y reacciones sin filtro sobre todo lo que ocurre dentro de la cocina más famosa de México.

