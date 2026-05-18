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PreShow | Programa del 18 de mayo | Leslie Gallardo y Antonio Betancourt arrancan el preshow de MasterChef 24/7

El primer preshow abrió la puerta al chisme digital y todo lo que pasa detrás de la cocina.

Leslie Gallardo y Antonio Betancourt dieron la bienvenida al primer preshow de MasterChef 24/7, una nueva ventana para descubrir todo lo que ocurre dentro y fuera de la cocina. Entre comentarios, reacciones y momentos inesperados, dejaron claro que el chisme digital apenas comienza y que esta será solo la primera de muchas transmisiones llenas de contenido exclusivo.

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