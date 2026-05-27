PreShow | El preshow del miércoles en MasterChef 24/7 estuvo lleno de locura y chisme

El PreShow de este miércoles de MasterChef 24/7 se convirtió en toda una locura gracias a los hosts digitales y “La Voz del Pueblo”, quienes reaccionaron a los momentos más intensos que se viven dentro y fuera de la competencia. Entre opiniones, polémicas, convivencia y mucho chismecito, el programa repasó las situaciones que más están dando de qué hablar entre los cocineros y los fans de la universidad culinaria más famosa de México.

