Nash llega nos visita tras su inesperada eliminación en El Otro Lado de los Realities
Tras haber sido la segunda eliminada de MasterChef 24/7, Nash nos acompañó y contó un poco sobre su pequeña gran experiencia en el reality.
La segunda semana estuvo cargada de intensidad y momentos inesperados y tras su eliminación, Nash llega a El Otro Lado de los Realities para conversar sobre su experiencia con Chiken y Duggan. Además de un gran momento, supimos más sobre lo que le exigía MasterChef 24/7 y cómo fue su convivencia con los demás participantes.