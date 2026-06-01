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Nash llega nos visita tras su inesperada eliminación en El Otro Lado de los Realities

Tras haber sido la segunda eliminada de MasterChef 24/7, Nash nos acompañó y contó un poco sobre su pequeña gran experiencia en el reality.

La segunda semana estuvo cargada de intensidad y momentos inesperados y tras su eliminación, Nash llega a El Otro Lado de los Realities para conversar sobre su experiencia con Chiken y Duggan. Además de un gran momento, supimos más sobre lo que le exigía MasterChef 24/7 y cómo fue su convivencia con los demás participantes.

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