Ismael Zhu se sumó a Chiken y Duggan en esta edición de El Otro Lado de los Realities, ¿Qué es lo que opinan de los Cocineros?

¿Será que las clases son muy intensas para nuestros cocineros? Al parecer en esta tercera semana ya hemos visto personajes, así lo consideró Chiken, Duggan e Ismael Zhu, quienes creen que que estos no podrán mantener estos roles por todo el día. Uno de los puntos más fuertes de este formato de 24/7 podría exhibir a algunos Cocineros de MasterChef 24/7.