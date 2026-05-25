Chicken opina sobre Lancer y Claudia junto al regreso de Duggan en El Otro Lado de Los Realities

Chicken compartió su opinión sobre todo lo ocurrido entre Lancer y Claudia dentro de MasterChef 24/7, dejando claro que no suele guardarse nada cuando se trata de expresar lo que piensa. El momento se volvió todavía más intenso con el regreso de Duggan al preshow, quien llegó con todo el glamour, el chisme y las reacciones sobre las polémicas más comentadas de la competencia. Entre opiniones divididas y comentarios sin filtro, el debate volvió a encenderse entre los fans del reality.

