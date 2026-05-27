Javier ‘La Chuleta’ llega a desenmascarar su experiencia en El Otro Lado de los Realities

Javier ‘La Chuleta’, también conocido como “La Chuleta Metalera”, llegó a El Otro Lado de los Realities para desenmascarar todo lo que vivió tras convertirse en el primer eliminado de MasterChef 24/7. Durante la charla, habló sobre la presión, la convivencia y los retos que enfrentó dentro de la cocina más famosa de México, además de compartir detalles y experiencias que marcaron su paso por la competencia.

