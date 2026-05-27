Javier ‘La Chuleta’ llega a desenmascarar su experiencia en El Otro Lado de los Realities
El primer eliminado de la competencia habló sin filtros sobre lo que realmente vivió dentro de la cocina.
Javier ‘La Chuleta’, también conocido como “La Chuleta Metalera”, llegó a El Otro Lado de los Realities para desenmascarar todo lo que vivió tras convertirse en el primer eliminado de MasterChef 24/7. Durante la charla, habló sobre la presión, la convivencia y los retos que enfrentó dentro de la cocina más famosa de México, además de compartir detalles y experiencias que marcaron su paso por la competencia.