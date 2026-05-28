Chisme, cocina y “factos” en El Otro Lado de los Realities de MasterChef 24/7

El Otro Lado de los Realities estuvo lleno de chismecito, opiniones intensas y mucho sabor junto a Duggan y Chicken, quienes analizaron todo lo que está ocurriendo dentro de MasterChef 24/7. Además, el programa contó con la presencia de un invitado experto en cocina que compartió grandes “factos” y comentarios sobre el desempeño de los cocineros, generando aún más debate entre los fans de la competencia. Entre polémica, análisis y risas, el programa dejó claro que fuera de la cocina también se vive mucha intensidad.

